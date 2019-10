Ludovica Valli: «Mio padre mi ha abbandonato, non lo perdonerò mai»

ROMA - Ludovica Valli, ospite in studio a "Vieni da me", ha ripercorso i momenti più significativi della sua infanzia e ha parlato per la prima volta in pubblico del rapporto con i suoi genitori. L'influencer ha rivelato di essere molto legata alla madre Sandra e alle sorelle Eleonora e Beatrice, ma di non avere più contatti con il padre, che non è mai riuscita a perdonare dopo che lui l'ha abbandonata.

«Da piccoli non si è consapevoli di tante cose. Quando cresci però senti il peso della mancanza. Oggi mi ritrovo con questo carattere un po' ribelle e fragile anche per questo. Non ho avuto una protezione paterna. La figlia femmina poi è un po' la cocca del papà, da proteggere», ha affermato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Caterina Balivo.

Quando le è stato chiesto se a distanza di molti anni è riuscita a riallacciare i rapporti con il padre, la 22enne ha risposto di no. «Ora è difficile. La figura del genitore serve nella crescita. Oggi lo vedo come uno sconosciuto. Non sa nulla di me. Mi mette in imbarazzo come cosa, ma ci fai l'abitudine. Non lo perdonerò mai», ha aggiunto.

Parlando della sua adolescenza Ludovica ha poi ammesso di non averne un bel ricordo perché era considerata la pecora nera della famiglia. «Non ho un bel ricordo di quel periodo e lo vedo anche in tanti ragazzi oggi. Per questo cerco trasmettere consapevolezze nelle ragazze che si sentono sbagliate e criticate. Ero cicciottella, non andavo bene a scuola... Ero la pecora nera della famiglia e me lo facevano pesare», ha poi continuato.