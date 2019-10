Giulio Berruti dice addio alla nonna

ROMA - Giulio Berruti è devastato dalla morte dell'amatissima nonna. Lo ha raccontato lui stesso, annunciando la triste notizia sul social. L'attore era infatti legatissimo alla nonnina e in passato aveva spesso condiviso sul social tenere immagini insieme a lei. Accanto ad una foto che lo ritrae con nonna Pupy, come la chiamava lui, in occasione del 97esimo compleanno della donna, ha scritto: «Questa è l'ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti... mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato».

Eppure Berruti, 35 anni, sa che aver potuto contare sulla nonna per così tanto tempo è stato un privilegio che non tutti hanno. «Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore», ha poi concluso.

Giulio, che come ha spiegato lui stesso ha appreso la notizia dall'estero, vive ormai da diverso tempo tra l'Italia e gli Stati Uniti. In un'intervista rilasciata al sito Gossip.it ha fatto sapere: «Mi sono trasferito lì da un anno, faccio avanti e indietro, l'Italia è il mio Paese. Sto lavorando molti negli Usa, sono contento».