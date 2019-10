Loretta Goggi nega la rivalità con Raffaella Carrà

ROMA - Loretta Goggi ha smentito categoricamente i rumor secondo cui agli inizi della sua carriera, negli anni '70, lei e Raffaella Carrà sarebbero stare acerrime rivali. «La rivalità non esisteva. In realtà io non avevo niente a che vedere con la danza di Raffaella, venivo dalla prosa, sono stata scelta perché Baudo mi aveva sentito fare delle imitazioni», ha raccontato la cantante durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". Loretta ha poi spiegato che le voci su una loro presunta rivalità furono inventate dai giornali solo per cercare di vendere più copie. «Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi», ha aggiunto.

La 69enne, che stasera sarà ospite nel programma "A raccontare comincia tu", condotto proprio dalla Carrà su Raitre, ha rivelato che nonostante non possa considerare la collega una sua amica, entrambe nutrono grande stima e rispetto reciproco. «Non siamo proprio amiche perché amicizia è una parola seria, siamo buone conoscenti. E c'è dell'affetto, ma soprattutto stima», ha continuato. «Di Raffaella mi piace il rigore assoluto. E poi l'energia, la potenza e la marcia in più che vanno al di là di qualsiasi qualità tu le possa riconoscere», ha concluso.