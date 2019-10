Alessandro Tersigni: «Ecco perché non svelo il nome di mio figlio»

ROMA - Alessandro Tersigni è diventato papà da due anni, ma pubblicamente non si conosce il nome del piccolo. L'attore infatti non lo ha mai voluto rivelare e si è sempre rifiutato di rispondere a chi, in tv o sui giornali, ha provato a chiedergli come lui e la moglie abbiano deciso di chiamare il bambino. È successo anche recentemente durante un'intervista rilasciata a Caterina Balivo a 'Vieni da me'. Adesso al settimanale 'Grand Hotel' ha spiegato meglio il motivo di questo rifiuto.

«Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza. Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile», ha detto al magazine. Alessandro vuole che il nome di suo figlio, scelto con tanta cura in modo che non ci fossero casi di omonimia, rimanga unico. «Però posso dire che il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l'albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo. Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico», ha aggiunto nell'intervista.

Il maschietto è frutto dell'amore con la moglie, l'ex ballerina di 'Amici' Maria Stefania Di Renzo. La coppia sembra anche intenzionata a dare presto un fratellino o una sorellina al primogenito.