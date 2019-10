Eva Henger rifiuta il confronto con Lucas Peracchi: si procede per vie legali

MILANO - Eva Henger ha rifiutato di confrontarsi con Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz, durante l'ultima puntata di "Live - Non è la D'Urso". L'ex attrice hard ha fatto recapitare a Barbara D'Urso una lettera in cui ha spiegato i motivi della sua assenza.

«Cara Barbara come sai io non manco mai ai miei impegni e questa sera sarei venuta da te come annunciato. Mercoledì scorso però sono stata avvertita dai miei avvocati che mi hanno detto che Lucas mi ha denunciata per diffamazione, il mio avvocato mi ha vietato di parlare. Vorrei che Lucas si sottoponesse alla macchina della verità, sono stanca!», ha scritto Eva nel comunicato che è stato letto in diretta dallo stesso Peracchi.

Il 33enne, visibilmente deluso, ha confermato di voler procedere per vie legali contro la madre della sua fidanzata. «Io sono più stanco di lei... Adesso lo confermo, procederò con le mie tutele legali, non lo avevo ancora fatto. Le ho offerto un'occasione d'oro, mi sono arrivate delle diffide in cui mi invitavano a non far vedere a voi e a terzi i messaggi che lei inviava a me. Ma proprio lei ha iniziato tutto questo show e ora diffida me! A parte che non ve li avrei mostrati perché ho dei valori...», ha spiegato il personal trainer in diretta. «Io avrei chiesto scusa perché ho sbagliato a dire quelle cose in macchina, lei qui non è voluta venire, non ammetterà mai che si è inventata tutto questo teatro», ha poi concluso.