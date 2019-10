Quella volta che Brignano lasciò Flora Canto

ROMA - Flora Canto ha rivelato per la prima volta che a un anno dall'inizio della relazione con Enrico Brignano lui la lasciò e il loro rapporto si interruppe per diversi mesi.

La showgirl, che è legata sentimentalmente all'attore dal 2014 e con lui ha avuto anche una figlia, Martina, 2 anni, ha spiegato di aver sofferto molto durante quel breve periodo di lontananza. «Un giorno, dopo un anno che stavamo insieme, come una doccia fredda, mi ha detto che era spaventato, che non sapeva bene cosa volesse dal futuro. Era confuso. E mi ha lasciato», ha raccontato Flora durante un'intervista rilasciata al settimanale "DiPiù Tv". «Io ho sofferto tantissimo. Ero innamorata persa di Enrico. Ma poi, dopo tre mesi, è tornato sui propri passi. Mi ha detto: 'Ho capito che ti amo e non posso fare a meno di te'. Era motivatissimo e pronto a ricominciare tutto daccapo», ha aggiunto.

La 35enne ha però ammesso di non aver accettato subito le scuse del compagno e di averlo fatto stare sulle spine per altri sei mesi prima di tornare con lui. «A quel punto ero io a non fidarmi più di lui. Così l'ho allontanato: l'ho fatto aspettare altri sei mesi. Sei mesi durante i quali continuava a chiamarmi e cercarmi. Alla fine però ho capito che nemmeno io potevo fare a meno di lui», ha continuato. «Ci siamo rimessi insieme e poi nel 2016 è arrivata Martina, il nostro grande amore. Facciamo i salti mortali con i nostri rispettivi impegni per trascorrere più tempo possibile insieme a lei», ha poi concluso.