Riki è cotto della fidanzata

ROMA - Il cantante Riki è tornato in televisione dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo e ha parlato per la prima volta pubblicamente della storia d'amore con la fidanzata Sara, 22 anni. «Sara è super bella e molto luminosa. Io sento tanto le emozioni e l'energia delle persone, le leggo un po' negli occhi e lei è una persona trasparente, vedi che è genuina, pura. Non le interessa il successo, il gossip, il mio mondo professionale. Penso e spero che si sia innamorata di Riccardo e non di Riki», ha dichiarato l'artista durante un'intervista rilasciata a "Verissimo", programma condotto da Silvia Toffanin su Canale5.

«È più di un anno e mezzo che stiamo insieme, quindi credo che sia proprio amore», ha aggiunto l'ex allievo della scuola di "Amici".

Il 27enne ha poi spiegato i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi per circa un anno e mezzo dai palcoscenici italiani. «È il periodo più bello e importante della mia vita perché c'è un cambiamento e bisogna gestirlo bene. Le cose vanno fatte bene e soprattutto con il cuore. Sono cresciuto tantissimo in questo periodo. L'ultima volta che ci siamo visti ero appena uscito dal quel contenitore che era 'Amici' e non ti rendi conto di quello che realmente ti succede intorno. Poi quando ti prendi un attimo di pausa ti godi al meglio quello che fai. Sono sparito, sì, in molti me lo hanno chiesto», ha raccontato. «Ma in verità sono stato contattato da Sony Latin e ho cominciato un progetto in America Latina. Sono stato impegnato là. Posso dire che il bimbo minchia di prima ora non c'è più, sono maturato», ha concluso.