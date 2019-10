Dolcenera, stoccata ad Anna Tatangelo: «Dovevo vincere io Sanremo»

ROMA - Dolcenera, ospite in studio a "Vieni da me", ha rivelato di pensare che quando partecipò a Sanremo nel 2006 avrebbe meritato la vittoria nella categoria Donne del Festival, nonostante il primo posto andò poi ad Anna Tatangelo. La cantante quell'anno si classificò seconda subito dopo la compagna di Gigi D'Alessio, che salì sul podio più alto grazie alla canzone "Essere una donna".

Quando Caterina Balivo le ha chiesto se pensasse di meritare di vincere, Emanuela, questo il vero nome dell'artista salentina, ha risposto: «Mah... non si può mettere assieme il pesce col caviale... sì, dovevo vincere io». «Ti racconto un aneddoto: nel 2003, mio primo Sanremo Giovani, c'era una ragazzina che aveva 13 anni e un giorno ero prima in classifica io e l'altro era prima lei. Il sabato ho preso il telefono ed ho chiamato il mio fidanzato annunciandogli che sarei tornata a casa: mi ero scocciata della sensazione della gara, la gara nella musica non esiste. Quando confronti anime, non c'è gara: in quel caso lì non l'ho mai sentita», ha spiegato la 42enne durante l'intervista rilasciata nel programma di Raiuno.

Dolcenera ha anche smentito i rumor secondo cui avrebbe litigato con Raffaella Carrà quando entrambe erano coach nel talent "The Voice". «Questa voce è uscita prima che il programma iniziasse: è mai possibile che sia uscita questa cosa? La verità è che non puoi litigare con Raffaella, è una statua, un simbolo, parte della bandiera italiana. Io non so da dove sia uscita, forse scandaletti per fare un po' di audience», ha concluso.