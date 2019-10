Enzo Iacchetti: ecco perché perse la testa per Maddalena Corvaglia

ROMA - Enzo Iacchetti è tornato a parlare della storia d'amore avuta con Maddalena Corvaglia e durata circa sei anni fino alla rottura avvenuta nel 2007. Il conduttore, che all'inizio della relazione con l'ex velina aveva 50 anni mentre lei solo 21, durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grand Hotel" ha rivelato che a farlo innamorare della bionda pugliese non fu solo la sua avvenenza fisica ma soprattutto il modo in cui pensava. «Maddalena, pur avendo all'epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d'accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare», ha dichiarato al magazine. «Non mi sarei mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con me soltanto per apparire sui giornali. Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com'è successo con Maddalena», ha aggiunto.

Il 67enne in una precedente intervista aveva spiegato che la loro storia finì proprio a causa della grande differenza d'età. «Con Maddalena Corvaglia è stato un amore folle, poi dopo alcuni anni mi accorsi che la sgridavo per cose stupide. Ero diventato suo padre», aveva confidato. «Avevo 50 anni, lei 21, all'inizio il rapporto andava bene, ma poi lei mi chiedeva: andiamo in discoteca? Io le rispondevo: 'Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola'. Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto dell'anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa», aveva infine fatto sapere.