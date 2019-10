Harry e Meghan potrebbero trasferirsi in America

LONDRA - Il Principe Harry e Meghan Markle starebbero pensando di trasferirsi negli Stati Uniti. Il 35enne e la moglie, che insieme hanno il piccolo Archie, 5 mesi, dovrebbero concedersi presto una vacanza in California e secondo qualcuno questo viaggio potrebbe rappresentare un test per un futuro cambio di residenza.

Una fonte ha spiegato al tabloid britannico 'The Sun': «Sembra evidente a tutti che le cose non hanno funzionato per loro a Windsor (cittadina alle porte di Londra, ndr), quindi potrebbero avere una seconda base in America». La coppia reale, che si è sposata proprio a Windsor nel 2018, poco tempo fa sembrava aver considerato seriamente anche la possibilità di trasferirsi in Sud Africa, dove ha appena concluso un tour ufficiale, ma ora avrebbero cambiato idea e potrebbe preferire il paese d'origine della Duchessa del Sussex. L'insider ha aggiunto: «Una volta che gli impegni in agenda saranno finiti, verso la fine dell'anno si concederanno un po' di tempo in famiglia. Non è ancora certo ma probabilmente andranno negli USA».

Solo qualche giorno fa alcune fonti hanno spiegato che il fratello di Harry, il Principe William, sarebbe molto preoccupato per i Duchi del Sussex. Nonostante le differenze emerse tra loro negli ultimi tempi, il futuro Re resta comunque sempre pronto a supportare e aiutare il fratello minore nel caso in cui ne avesse bisogno.