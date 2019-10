Kate Beckinsale annusa i calzini della figlia

LOS ANGELES - Kate Beckinsale ha rivelato di annusare spesso i calzini e la biancheria di sua figlia Lily da quando lei se n'è andata di casa per frequentare il college. L'attrice, che è diventata madre 20 anni fa grazie alla relazione con l'ex compagno Michael Sheen, ha ammesso di sentire molto la mancanza della sua "bambina".

Durante un'ospitata nel noto programma "Good Morning America" sono state mostrate delle foto in cui Kate annusa proprio un calzino di Lily. Lei con un pizzico d'ironia ha detto: «Stavo solo annusando uno dei suoi calzini. In realtà quella foto è stata scattata per cercare di mettere in imbarazzo Lily. L'ho condivisa su Instagram per farle capire che con la sua assenza avrei passato tutto il tempo ad annusare le sue cose nei cassetti, che non sarei più uscita di casa e che non avrei avuto più una vita sociale a causa della sua lontananza».

La 46enne ha poi fatto sapere che nonostante la figlia sia ormai cresciuta e viva lontano da casa, lei è sempre molto attenta a quello che fa quando non studia, ammettendo di tenerla sotto controllo anche a distanza