Sarah Jessica Parker, la rivelazione stupisce tutti: «Odio fare shopping»

LOS ANGELES - Sarah Jessica Parker ha rivelato che odia fare shopping. La star di Hollywood, nota soprattutto per aver interpretato Carrie Bradshaw nella famosissima serie tv della HBO "Sex and The City", ha raccontato di essere colta da attacchi di ansia ogni volta che si trova in giro per negozi. Sarah ha spiegato di essere molto diversa dal personaggio che l'ha resa famosa in tutto il mondo e ha detto: «Non mi piace fare shopping. Non sono una che va in giro a spendere nei negozi alla moda. Non sono mai stata come Carrie». «Lo shopping a volte mi mette ansia e arrivo addirittura a sentirmi male», ha confidato la 54enne durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico australiano 'Fifi, Fev & Byron'.

L'attrice ha anche spiegato che spesso quando va fare acquisti si chiede se quello che sta per comprare sia davvero necessario per lei. Recentemente la Parker ha anche parlato del suo rapporto con i figli, James, 16 anni, e le gemelle Marion e Tabitha, 10, nati dal matrimonio con il marito Matthew Broderick e ha spiegato che per lei è molto importante far capire ai suoi ragazzi il valore del lavoro. «Condivido molte cose con la mia famiglia, a me piace quello che faccio, e voglio che loro vedano quanta passione io ci metta nel mio lavoro e che è necessario conquistare le cose che si desiderano perché non accadono per caso», ha fatto sapere.