Jennifer Garner ha vietato Instagram alla figlia

LOS ANGELES - Jennifer Garner ha vietato categoricamente alla figlia Violet, 13 anni, di avere un account su Instagram perché non crede che i social siano salutari per i giovanissimi. L'attrice, che ha altri due figli, Seraphina, 10 anni, e Samuel, 7, nati dalla relazione con l'ex marito Ben Affleck, ha spiegato che i social media possono essere nocivi per gli adolescenti e ha aggiunto di temere che la pressione esercitata da queste piattaforme di condivisione sui ragazzi sia eccessiva.

Parlando nel podcast "Next Question with Katie Couric" ha detto: «Mi preoccupo dell'influenza che i social hanno sugli adolescenti che non hanno genitori famosi come i miei figli, figuriamoci se mia figlia dovesse avere un profilo Instagram come potrei stare». «Violet va in una scuola per sole ragazze e questo è già un gran problema», ha aggiunto.

La 47enne ha però ammesso di sentirsi un po' ipocrita ad aver vietato ai suoi figli di avere dei profili social dato che lei è invece presente su Instagram. «Ogni tanto Violet mi chiede come può aprire un suo account e quando sarà il momento le spiegherò il mio punto di vista. Le dovrò far capire il motivo per cui io ho una mia pagina. Permetto a mia figlia di stare su Instagram solo tramite il mio profilo se vuole vedere qualcosa dei suoi personaggi preferiti», ha concluso.