Jessica Biel fra i sogni da bambina e la vita da adulta

LOS ANGELES - Jessica Biel ha rivelato che le piacerebbe lavorare in un obitorio perché è affascinata dall'anatomia e dal corpo umano. Parlando in un'intervista con Seth Meyers, l'attrice ha detto: «Mi sarebbe piaciuto fare la giornalista investigativa, che poi è quello che ho sempre desiderato fare fin da piccola, oppure mi piacerebbe lavorare in un obitorio. Sono affascinata dal corpo umano, dall'anatomia, mi incuriosisce poter vedere le ossa, i muscoli, la pelle».

La star di Hollywood ha poi spiegato che oltre a essere un'attrice pensa che un altro ruolo importantissimo che ha nella vita è quello di fan di suo marito Justin Timberlake.

In un post pubblicato sul suo profilo social in occasione del compleanno del cantante ha scritto: «Un'immagine dice molto più di mille parole. E meno male perché non ce ne sarebbero abbastanza per descrivere quanto è grande il mio amore per te. È stato un anno importante, sono così orgogliosa di tutto ciò che hai realizzato e che realizzerai in futuro. Sei un papà super, un papà ninja, un papà spazzolino da denti per bambini, uno Jedi che mette a dormire i nostri figli, sei un padre straordinario. Ti amo, sono e sarà al tuo fianco, la tua fan numero uno».

La 37enne in passato aveva raccontato che a rendere stabile e sereno il suo matrimonio con Justin è il fatto che entrambi fanno lo stesso lavoro. "Siamo uguali, abbiamo davvero molte cose in comune. Siamo leali, onesti, ci piace divertirci. Inoltre facciamo lo stesso lavoro, il che ci permette di comprendere al meglio le esigenze dell'altro», aveva dichiarato.