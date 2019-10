Alessia Marcuzzi pronta a ricondurre Temptation Island Vip: «È stato terapeutico»

MILANO - Alessia Marcuzzi, che ha da poco concluso la sua avventura come conduttrice di "Temptation Island Vip", ha rivelato che il programma l'ha aiutata a conoscere lati nascosti del suo carattere che non pensava di avere.

«Questo programma mi ha aiutata a fare un lavoro psicologico che sognavo da sempre, esattamente da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi piace guardare le persone negli occhi, poter ascoltare i loro problemi e le loro situazioni di vita: non solo condurre ma anche saper ascoltare», ha raccontato la 46enne durante un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine". «Temptation Island Vip mi ha permesso di trovare ed esplorare alcune sfumature del mio carattere che forse finora erano sconosciute», ha aggiunto.

Quando le è poi stato chiesto se sarebbe disposta a condurre nuovamente la trasmissione di Canale5 il prossimo anno, Alessia non ha avuto dubbi nel rispondere. «Assolutamente sì, lo ricondurrei. Si tratta di un lavoro introspettivo molto forte, sia per chi conduce, sia per chi si trova lì. È qualcosa di positivo per chi fa il mio lavoro», ha affermato.

La Marcuzzi ha infine ripercorso alcuni dei momenti del programma che l'hanno emozionata di più. «Il ricordo più bello risale all'arrivo delle coppie sull'isola. Quando le coppie sono arrivate con la barca ero emozionatissima. Sono sempre stata abituata a non vedere i concorrenti e a parlare con loro a distanza, senza poterli guardare negli occhi. Vedere le loro lacrime quando si separavano mi faceva venire voglia di abbracciarli tutti. Me la ricorderò sempre l'emozione di dire: 'Adesso inizia il vostro viaggio nei sentimenti'», ha concluso.