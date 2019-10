Kanye West: «Sono l'artista più grande di tutti tempi»

LOS ANGELES - Kanye West ritiene di essere «incontestabilmente e indubbiamente l'artista più grande di tutti i tempi». Il rapper 42enne ha detto che è semplicemente «un fatto» che lui sia «il più grande artista della storia umana» e ha preso in giro chi si è sentito offeso quando indossò il cappellino rosso con su scritto 'Make America Great Again' con cui ha dimostrato il suo supporto all'attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ha spiegato: «Datemi un altro esempio di qualcuno che dice qualcosa che nessuno si aspetta che dica... che dica qualcosa di diverso da quello che dovrebbe. Ora sono incontestabilmente e indubbiamente l'artista più grande di tutti i tempi. Non c'è neanche da domandarselo a questo punto. E' semplicemente un fatto. Per l'artista più grande della storia umana mettere un cappellino rosso era uno scherzo per tutti i liberali. Hanno detto, 'No, Kanye no!'».

Il cantante dopo essersi convertito alla cristianità ha poi detto di volere che le persone capiscano quello che Gesù ha fatto per lui. In occasione della pubblicazione del suo nono album, 'Jesus is King', Kanye ha fatto sapere di pensare che la sua missione sia ora quella di diffondere il gospel e di far sapere a tutti che dopo essere diventato un "figlio di Dio" è una persona libera.