Bianca Guaccero, ecco cosa non le piace del suo corpo: «Ho tre difetti fisici»

ROMA - Bianca Guaccero è considerata una delle donne più belle della tv italiana. Ma lei non si è mai considerata così bella e anzi le è capitato di vedersi in più occasioni come un "brutto anatroccolo". Ci sono in particolare tre parti del suo corpo che considera dei «difetti». Al settimanale 'Oggi' le ha elencate: «A volte mi sento ancora un brutto anatroccolo. Però ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho il seno piccolo, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli».

La 38enne pugliese, che conduce tutti i giorni su Raidue 'Detto Fatto', ha poi detto di pensare che le donne dovrebbero dare meno peso al loro aspetto fisico. «C'è ancora tanto maschilismo. A me fa male constatare quanta cattiveria c'è in giro, ma sono un'adulta. Se diventi bersaglio di questo odio a 14 anni, però, è pericoloso. A Detto fatto promuovo l'hashtag #cosìcomesei pensando alle ragazzine che per una critica vanno in crisi. Io non mi sono sentita mai così bella. Ma spesso l'essere donna in sé diventa una trappola, perché gli altri guardano solo l'avvenenza», ha aggiunto.

Quando non si sta bene con sé stessi poi, chiedere aiuto, come ha fatto lei, non è affatto una cosa di cui vergognarsi, anzi. Andare dallo psicologo è un atto d'amore verso sé stessi», ha continuato. Mamma di Alice, 5 anni, nata dal matrimonio con l'ex Dario Acocella, la Guaccero ha infine spiegato come in questa fase della sua vita vorrebbe trovare un compagno che le dia stabilità. «Lo vorrei più simile alla pace che ho dentro adesso. L'inquietudine di ieri non mi appartiene più», ha concluso.