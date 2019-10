Vittoria Schisano e il cambio di genere: «Fingevo e mi facevo tristezza»

ROMA - Vittoria Schisano è tornata a parlare del suo percorso di transizione per diventare la donna felice che è oggi. Parlando di quando era Giuseppe ha spiegato: «Mi fa una grande tristezza quel ragazzo. Fingeva di essere diverso, una persona che non era. Vivere nella verità è un grande lusso e ne vale sempre la pena».

L'attrice durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno, ha poi aggiunto: «Mi costava tanta fatica. Ero il fidanzatinod'Italia, ma sapevo di essere Vittoria. Quindi fingevo». La 35enne ha poi rivelato di aver vissuto momenti davvero difficili quando era ancora un uomo e cercava di non arrecare sofferenza ai suoi cari. «Vestire panni non tuoi, vivere a metà, solo per rendere felici gli altri, è un grande peso che nessuno dovrebbe portare. Bisogna vergognarsi di rubare e uccidere, non di dire la verità», ha continuato. «È stato difficile per me dirlo ai miei, quando io a un certo punto mi sono guardata allo specchio non mi riconoscevo più. Ho capito che avevo un grande dovere verso me stessa e verso gli altri, ed era quello di mostrarmi con quella che è la mia vera faccia», ha proseguito.

La showgirl di origini partenopee ha poi ammesso di aver sempre saputo di essere nata in un corpo che non le apparteneva. «I miei genitori amavano tanto Giuseppe perché era un figlio perfetto. Ma ricordo che giocavo con le Barbie e che aiutavo mia madre, che faceva la sarta in casa. All'età di 3 anni mi confondevano per bambina, ma io ero felice», ha confidato. Vittoria ha infine confessato di non aver conservato neanche una foto di quando era un ragazzo. «Non ho più nulla di quello che ero prima. Non per vergogna perché ne sempre parlato con dignità del mio percorso. Avevo tutte le mie foto in una scatola ma durante un trasloco le ho buttate tutte. Ho conservato di me solo una foto di quando ero molto piccola, parlo di me al femminile del passato perché mi risulta difficile parlarne diversamente», ha concluso.