Pechino Express, ecco le coppie ufficiali

ROMA - Finalmente è stato svelato il cast ufficiale della prossima stagione di 'Pechino Express', l'ottava. I canali social del reality di Raidue hanno pubblicato le foto delle coppie che si sfideranno nelle prossime settimane in Asia. Ci sono alcune conferme, ma anche tante sorprese. Ci sarà Asia Argento, il personaggio più noto della prossima stagione del programma, che farà coppia con Vera Gemma: insieme formeranno la coppia de 'Le Figlie d'Arte'.

Poi, sebbene non se ne sapesse nulla, partiranno alla volta dell'Asia anche Enzo Miccio con Carolina Gianuzzi: loro sono 'I Wedding Planner'. Il conduttore Max Giusti e il giornalista sportivo Marco Mazzocchi formeranno 'I Gladiatori', mentre Nicole Rossi e Jennifer Poni gareggeranno come 'Le Collegiali'. I tutor di 'Detto Fatto', gemelli dai capelli rossi e lunghissimi, Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori sono 'Gli Inseparabili'.

Ci sarà anche l'ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio, napoletano doc ed ex di Francesca De André, che con l'amico Luciano Punzo formerà la coppia de 'I Guaglioni'. Lo storico inviato de 'Le Iene' Marco Berry e sua figlia Ludovica parteciperanno come 'Padre e Figlia'. Invece Annandrea Vitrano e Claudio Casisa saranno 'I Palermitani'. Ema Kovac e Dayane Mello, ex di Stefano Sala e madre della figlia del modello, sono 'Le Top'.

Infine se non ci sarà, come invece tutti pensavano, Ignazio Moser, un altro membro del clan 'Rodriguez', o forse ex membro visto che la sua storia con Jeremias, fratello minore di Belen, sarebbe da poco finita, volerà in Asia. Si tratta di Soleil Sorge, ex volto di 'Uomini e Donne' ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Con lei partirà la madre Wendy Kay. Loro saranno 'Madre e Figlia'.

Lo show sarà registrato nel mese di novembre tra Thailandia, Cina e Corea del Sud, e come le scorse edizioni, ed esclusione della prima, a condurlo sarà Costantino Della Gherardesca.