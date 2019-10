Lucas Peracchi, appello alla "suocera" Eva Henger: «Si scusi e ritiro la querela»

ROMA - Lucas Peracchi ha rivelato di aver querelato Eva Henger, madre della sua fidanzata Mercedesz, dopo aver ricevuto da lei pesanti accuse a mezzo stampa. Secondo la showgirl ungherese l'ex protagonista di "Uomini e Donne" avrebbe infatti alzato le mani su sua figlia in diverse occasioni e l'avrebbe anche plagiata portandola ad allontanarsi dalla sua famiglia.

«Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l'ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono», ha detto Lucas durante un'intervista rilasciata al settimanale "Novella2000".

«La signora Henger ha giocato con il mio carattere impulsivo. Sono tatuato e posso dare questa impressione, ma io non sono così. Non credo che Mercedesz abbia detto una parola di troppo contro di me nel periodo di crisi, ma credo sia tutto frutto di Eva e di un'altra persona...», ha aggiunto il 33enne.

Peracchi ha infine spiegato di essere anche disposto a ritirare la querela fatta nei confronti di Eva qualora lei si scusasse pubblicamente con lui. «Ho parlato con chi di dovere e posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti a scuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato», ha concluso.