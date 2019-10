Samanta Togni svela la data delle nozze: «Mi sposo il 15 febbraio»

ROMA - Samanta Togni, ospite nel programma "Storie Italiane", ha rivelato la data in cui sposerà il compagno Mario Russo. La cerimonia è stata fissata per il prossimo 15 febbraio. La ballerina, che ha un figlio, Edoardo, nato da una sua precedente relazione, ha fatto sapere che dopo aver annunciato il suo matrimonio con il chirurgo estetico è stata attaccata duramente da alcuni hater tramite social, che l'hanno accusata addirittura di essere una cattiva madre. «Gli hater sono persone molto infelici, scontente e che non accettano la felicità degli altri. Mi hanno detto che forse non sono una brava madre perché ho avuto alcune relazioni nella mia vita», ha raccontato la 38enne durante l'intervista con Eleonora Daniele.

L'insegnante di "Ballando con le Stelle" ha poi affermato di essere alla continua ricerca della felicità e che se le sue relazioni precedenti sono finite è perché non la rendevano serena. «Non mi accontento, se io non sto bene in una situazione non ci sto. Giudicatemi pure, io vorrei essere felice e cerco la felicità! Le persone he forse questo coraggio non l'hanno trovato non accettano chi invece ce l'ha avuto, quindi mi dispiaccio per loro. Signori, abbiate il coraggio di essere felici!», ha aggiunto.

Parlando della sua storia d'amore con Mario ha infine spiegato: «Io prima di lui non volevo nemmeno sposarmi, si vede che dovevo trovare la persona giusta... A febbraio, il 15 febbraio arriva questo matrimonio», ha concluso.