Elena Santarelli: «Così ho scoperto del tumore di mio figlio... »

ROMA - Elena Santarelli è tronata in tv a parlare della malattia del figlio Giacomo, che lo scorso maggio ha sconfitto un tumore cerebrale dopo un anno e mezzo di cure. La showgirl ha spiegato come ha scoperto che al suo primogenito era stato diagnosticato un male così terribile e quanto suo marito Bernardo Corradi faticò prima di riuscire a dirle la verità.

Ospite de 'La Vita in Diretta' la 38enne ha detto: «E' iniziato tutto il 29 novembre del 2017. Bernardo portò Giacomo a fare una risonanza magnetica al San Camilo di Roma, io non andai perché avevo subito un intervento da poco e aveva le stampelle e i punti all'anca, ero dolorante».

«Giacomo era caduto un mese prima a scuola, aveva forti mal di testa, credevo magari che avesse un ematoma. Non mi aspettavo di certo quel responso dai radiologi», ha spiegato.

Eppure dall'ospedale romano non arrivavano notizie e il marito non si faceva sentire. «Passano due, tre ore. Allora lo chiamo, faccio Facetime, una videochiamata, e vedo la faccia di mio marito proprio cambiata. Gli si leggeva in faccia che aveva appena ricevuto un pugno. A quel punto Giacomo disse: 'Mamma stiamo girando da tanto tempo sul Lungotevere'. Era come se mio marito non avesse il coraggio di rientrare a casa...», ha aggiunto.

E in effetti era proprio così: «Gli stessi dottori mi hanno poi detto che mio marito non si era neanche voluto sedere quando loro lo avevano invitato a farlo perché dovevano dirgli una cosa delicata. Lui aveva capito che gli stavano per dire una cosa brutta. Disse ai medici che non sapeva come dirlo a me, non sapeva come dirmi che c'era qualcosa che non andava nella testa di nostro figlio».

Una volta tornato a casa Bernardo fu costretto a dire tutta la verità alla moglie. «Quando è tornato a casa ha mandato Giacomo in camera sua ed è crollato sul divano, ha lanciato il foglio della diagnosi. Io gli chiedevo cosa stesse succedendo, lui disse: 'Giacomo ha un tumore cerebrale'. Non volevo crederci. Lui aggiunse: 'Guarda è tutto scritto qui'. Andai in bagno di corsa e mi chiusi dentro col foglio, iniziai a leggerlo. Il mio cuore batteva a mille. Sembrava un film dell'orrore», ha concluso la Santarelli, che da pochi giorni è sbarcata in libreria con 'Una mamma lo sa', sua prima fatica letteraria in cui racconta tutta la vicenda.