L'ex tronista Marco Cartasegna sbarca in Parlamento

ROMA - Marco Cartasegna, su iniziativa dell'onorevole Federica Zanella, è andato in Parlamento per parlare di cyberbullismo. L'ex protagonista di "Uomini e Donne", già compagno di Soleil Stasi, è stato invitato a confrontarsi su un tema a lui molto caro visto che in passato è stato vittima di questo tipo di violenza dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. «È un onore essere invitato a parlare al Parlamento, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale», ha detto Marco nel suo discorso a Roma.

Il 28enne circa due anni fa aveva affrontato questo argomento tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il cyberbullismo io lo sto vivendo sulla mia pelle, in questi giorni. A me non fa particolarmente male, perché ho una certa età, ho esperienza e spalle larghe», aveva affermato nella clip.

Marco aveva poi invitato i suoi follower ad appoggiare la sua causa contro il cyberbullismo tramite una petizione da lui promossa sul web. «Ho ricevuto moltissimi messaggi di sostegno alla causa, alcuni hanno condiviso con me la loro esperienza, vi ringrazio per averlo fatto e spero che parlare di questa piaga possa servire a cambiare le cose. A quelli che mi accusano di sfruttare la mia visibilità per parlare di cyberbullismo rispondo che sì, è esattamente quello che sto facendo!», aveva detto rivolgendosi direttamente ai fan. «Gli insulti che vengono rivolti a me sono irrilevanti, non sto portando avanti questa iniziativa per difendere me, ma uso la mia voce, che in questo momento è molto forte, per dare voce a chi non ne ha. E soffre», aveva concluso.