Floriana Messina vuota il sacco: «Mi corteggiano tanti calciatori»

ROMA - L'ex gieffina Floriana Messina ha rivelato che le capita spesso di essere corteggiata da calciatori, tra cui il cognato di Melissa Satta, Jerome Boateng. Preferisce invece non fare nomi di sportivi che giocano in Italia, ma ha spiegato di avere molti ammiratori tra i giocatori dell'Inter. Parlando di tutti gli uomini del mondo del calcio che ci provano con lei ha detto: «Una marea, ma non solo del Napoli e in Italia. Tutto succede su Instagram, attraverso i contatti privati. Ci provano con me calciatori del Manchester City, del Bayern Monaco, incredibile. La partenza è il classico invito a cena o il 'kiss'. La lista è lunga. Tra gli stranieri posso dire Sergio 'Kun' Aguero e Jerome Boateng, cognato di Melissa Satta».

Quando le è stato chiesto se anche l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi l'abbia corteggiata, la showgirl ha risposto di no e ha detto di pensare che il marito di Wanda Nara è proprio un bravo ragazzo. «Tra gli italiani preferisco non fare nomi. Però ammetto che quelli dell'Inter si danno da fare. Ne ho contati cinque, anzi sei. Mauro Icardi? No. Lui è un bravo ragazzo. Wanda Nara ha avuto fortuna: bello, fedele e ricco», ha affermato la modella durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi.

Floriana è poi tornata a parlare del motivo che l'ha spinta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto fisico dopo la partecipazione al "Grande Fratello 12". «Rispetto al Grande Fratello ora ho la quinta di seno, naso rifatto, seguo dieta e accorgimenti. Mi piaccio e sto bene con me stessa ora», ha concluso.