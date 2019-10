Melissa P. è mamma: «Figlio mio, che tu sia sempre libero»

ROMA - Melissa Panarello, conosciuta ai più come Melissa P., è diventata mamma. La scrittrice, che appare spesso anche in tv e che nel 2015 ha partecipato all'Isola dei Famosi, ha dato il benvenuto al mondo ad un maschietto nella giornata di martedì 22 ottobre. Il bebè si chiama Cosmo, e non Cosimo, come ha voluto sottolineare nel post pubblicato su Facebook con cui ha dato la lieta novella ai suoi amici e ai seguaci social.



Accanto ad uno scatto del neonato, ha fatto sapere: «Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i. Perché ti chiami Cosmo, la i non c'è e abbiamo imbruttito già un po' di gente che ti ha chiamato Cosimo. Come io mi chiamo Panarello e non Panariello e tuo padre Trevisani e non Trevisan. Che tu sia sempre libero».

Cosmo è frutto della relazione con il compagno Matteo, anche lui scrittore, che dopo aver abbracciato il bebè ha voluto esprimere tutta la sua gioia sempre tramite Facebook. «Cosmo, una cosa sola intanto: che non ti capiti mai nulla di casuale. Benvenuto», ha scritto in un post condividendo un'altra immagine del piccolino.



Melissa P. oggi ha 33 anni e ben nove libri alle spalle. Per lei la fama arrivò prestissimo, a 17 anni, quando pubblicò giovanissima il suo primo romanzo, "Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire", che bruciò molti record e fece scandalo nel 2003. La sua fatica letteraria è poi diventato anche un film diretto da Luca Guadagnino.