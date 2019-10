Hoara Borselli vuole ancora bene a Walter Zenga: «Per lui ci sarò sempre»

ROMA - Hoara Borselli è tornata a parlare dell'ex compagno Walter Zenga e ha rivelato che per lui lei ci sarà sempre. «Abbiamo vissuto una grande storia, durata sette anni. Io avevo 18 anni quando l'ho conosciuto e lui per me ha lasciato la moglie anche se c'era già qualcosa che non andava», ha ricordato l'ex fotomodella durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno.



La 43enne ha poi spiegato che il loro rapporto arrivò al capolinea a causa della forte gelosia e della differenza d'età, ovvero 16 anni. «Sicuramente la differenza d'età tra di noi, di ben 16 anni, ha influito. Mi avevano proposto di fare Centrovetrine ma lui non voleva. Mi ha detto: "O me o il lavoro". Io il giorno dopo ho fatto le valigie e sono andata via di casa. Lui si è pentito di quelle parole e ha fatto il possibile per riconquistarmi ma credo che il rapporto fosse già logorato», ha aggiunto la showgirl. «Lui voleva costruire una famiglia con me ma all'epoca non avevo ancora l'istinto materno», ha continuato.



Hoara, che dal 2009 è felicemente sposata con Antonello Costigliola e con lui ha due figli, Margot, 10 anni, e Daniel, 7, ha infine confidato che del periodo vissuto con Walter le rimane comunque un bel ricordo. «Con Zenga rimane comunque il ricordo di una storia bellissima, lui è una persona molto generosa. Per tre anni abbiamo vissuto negli Stati Uniti e insieme abbiamo girato il mondo in lungo e in largo», ha affermato. «Un rapporto nato e finito bene. In qualsiasi circostanza so che ci saremo l'uno per l'altro», ha poi concluso.