Bianca Guaccero in lacrime in diretta per una videosorpresa del fratello

ROMA - Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver visto un video messaggio del fratello Domenico durante l'ultima puntata di "Detto Fatto", programma che conduce nel primo pomeriggio su Raidue.

«Ciao sorella, non te lo aspettavi vero? Volevo solo dirti che sono orgoglioso della donna che sei diventata, della tua carriera e della nipotina che mi hai dato», ha detto il fratello nella clip.

«Ricordo ancora che quando eravamo piccoli e volevi giocare a tutti i costi con noi e i cuginetti maschi ma ti ostracizzavamo continuamente», ha continuato il 43enne, che vive e lavora ad Helsinki ormai da anni. «La tua esuberanza è stata sempre presente nella nostra vita. Adesso invece conduci una trasmissione tutta tua, che dire? Un grandissimo traguardo! A presto e un bacio», ha concluso Domenico.

Bianca tra le lacrime ha quindi spiegato di essere molto legata al fratello e ha ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile la bellissima sorpresa. Non si sarebbe mai aspettata di vedere la clip, visto che Domenico è una persona riservatissima. «Siamo diversi, ma ci vogliamo un bene dell'anima. Purtroppo non abbiamo molte occasioni per vederci, si e no due volte l'anno per le festività», ha affermato la Guaccero ancora visibilmente emozionata.



A toglierla dall'imbarazzo è così intervenuto il collega Jonathan Kashanian, che ha infine aggiunto: «Io non ti conosco da molto però volevo dirti una cosa: tu sei una donna forte, sicura di te e sprizzi energia positiva. Ma sei bella anche nelle tue fragilità, anche quando piangi».