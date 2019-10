Sossio Aruta vuole sposare Ursula: «Sarà la cerimonia più bella del mondo»

ROMA - Sossio Aruta, che è da poco diventato padre della piccola Bianca, nata dall'amore con Ursula Bennardo, ha rivelato di voler sposare la compagna.

L'ex protagonista di "Uomini e Donne", che alle spalle ha già un matrimonio naufragato, da cui sono nati due bambini, Daniel Ciro e Diego, durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più Tv" ha dichiarato: «Quando sarà il momento ci sposeremo: anche se Ursula dice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi io voglio una cerimonia di nozze come si deve, la più bella del mondo».

Sossio ha poi confidato di essere molto impegnato in un nuovo progetto lavorativo, che prevede l'apertura di un'attività commerciale dedicata all'abbigliamento per bambini da zero a dieci anni. «Sono alle prese con il progetto di aprire una rivendita di abbigliamento per neonati che dia la possibilità, attraverso capi che avranno anche un marchio registrato a mio nome e quello di Ursula, di vestire i bambini da zero a dieci anni», ha raccontato.

Il 48enne, che ha un passato da calciatore in Serie B con il Pescara, ha fatto sapere che ha intenzione di intraprendere anche la carriera di allenatore e che uno dei due suoi figli ha deciso di seguire le sue stesse orme ed è stato ingaggiato nella squadra giovanile del Bologna. «Il calcio è la mia vita e l'anno prossimo inizierò ad allenare. Tra l'altro, uno dei miei due figli è stato appena messo sotto contratto con le giovanili del Bologna rendendomi fierissimo», ha concluso.