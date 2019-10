Kylie Jenner e Travis Scott sono tornati insieme?

LOS ANGELES - Kylie Jenner e Travis Scott starebbero seriamente pensando di tornare insieme. La reality star e il rapper 28enne il mese scorso hanno deciso di prendersi una pausa come coppia dopo aver avuto una serie di litigi, ma ora sembra che si siano nuovamente riavvicinati dopo aver passato del tempo insieme con la loro bambina, Stormi, 21 mesi.

Una fonte ha spiegato a 'E! News': «Kylie e Travis stanno molto bene. Tutti pensano che stiano per tornare insieme o che lo abbiamo già fatto. Non hanno ufficializzato niente per il momento. Amano passare il loro tempo insieme e con loro figlia Stormi. Negli ultimi giorni Travis è stato molto presente e le cose vanno alla grande. Ci sono molte energie positive tra loro».

I due, la cui relazione era iniziata nel 2017, avrebbero anche in programma di passare Halloween insieme per far divertire la loro piccola. L'insider ha aggiunto: «Faranno qualcosa insieme come famiglia. Tutti i cuginetti staranno insieme con i loro costumi. Ci sarà un party con tanti dolci. Potrebbero anche fare un giro delle case della loro comunità».