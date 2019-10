LOS ANGELES - Kim Kardashian e Kanye West hanno rinnovato le promesse di matrimonio dopo la nascita del figlio Psalm. La coppia si era giurata amore eterno con una cerimonia da favola il 24 maggio del 2014 e per festeggiare il quinto anniversario e l'arrivo del quarto figlio, nato il 10 maggio di quest'anno, lei ha deciso di sorprendere il marito con il rinnovo delle promesse.

Durante l'ultimo episodio andato in onda di 'Keeping Up With The Kardashians', la reality star americana, che con il rapper ha anche i figli North, 6 anni, Saint, 3, e Chicago, 17 mesi, parlando con Scott Disick dell'evento ha fatto sapere: «Penso sia una cosa speciale che tutti e quattro i nostri figli siano qui. Sarà una cosa molto dolce e sono contenta che verranno tutti». In realtà la cerimonia vera e propria non è stata mandata in onda, ma Kim ha condiviso le prime battute del suo discorso. Ha detto: «Sei mio marito. Sei il mio migliore amico. La persona che di più crede in me e il mio unico grande amore».

Kim, che il 21 ottobre ha compiuto 39 anni, ha anche spiegato che Kanye ultimamente si è dato più da fare del solito per il bene della loro famiglia. «Le cose ora sono ovviamente più caotiche, ma io cerco di spendere più tempo possibile con lui. Kanye sa che sono stata molto in ansia per l'arrivo del nostro ultimo figlio e tutto il resto. Lui è stato molto presente ed è stato un padre fantastico, si è messo a giocare con i nostri i figli e ha fatto tante altre cose».

ardashian ha infine rivelato che aveva pensato di chiamare Psalm 'Ye', ma di aver cambiato idea perché Kanye, che ha tra i suoi soprannomi proprio 'Ye', non era d'accordo.