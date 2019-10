Raffaella Fico e le foto sexy: «Non me ne pento»

ROMA - Raffaella Fico, ospite in studio a "Storie Italiane", ha risposto alle critiche che le sono state fatte da alcuni utenti di Instagram che l'hanno accusata di pubblicare foto troppo provocanti. «Non mi mostro nuda sui social. Ho fatto un percorso televisivo dove mi sono esposta, ho usato la fisicità, ma non l'ho scelto io. Avendo un aspetto carino mi sono state proposte determinate cose che ho accettato, poi man mano si cresce e il percorso lavorativo si evolve», ha raccontato la showgirl durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

«Bisogna capire che strada intraprendere nel mondo dello spettacolo. Io nasco come modella. Ho lavorato e usato il mio corpo. Non ne faccio un vanto ma non me ne pento», ha aggiunto la 31enne partenopea.

Raffaella, che in passato aveva già ricevuto critiche simili sempre sui social, ha poi ribadito di non essere una persona che se la prende per queste cose e che riesce spesso a farsi scivolare tutto addosso. «Questi commenti molte volte sono cattivi e fanno male, spesso mi scivolano addosso ma penso che questi insulti vengono rivolti anche agli adolescenti, e se non hai un carattere forte è dura reagire. Mi continuano a dire che mi sono rifatta il viso, ma se andiamo indietro negli anni è evidente che una persona cambia. Sono dimagrita e ho cambiato il tipo di trucco», ha concluso.