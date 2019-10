Rihanna sogna la maternità: «Vorrei avere dei figli»

LOS ANGELES - Rihanna ha rivelato che tra i suoi desideri c'è quello di diventare mamma. Recentemente è stato chiesto alla cantante se le piacerebbe avere dei figli e la popstar ha parlato per la prima volta di questo argomento. Durante un'intervista rilasciata a "Extra" ha detto: «Molte donne rivendicano questo diritto di essere madri dicendo che è la natura a volerlo, ma non sempre è necessariamente il desiderio di tutte diventare madre... però è il mio, vorrei diventarlo».

Recentemente la star 31enne ha raccontato di sentirsi cambiata, più matura, e di non avere più le stesse esigenze di qualche anno fa perché ormai non è più una ragazzina. «Sicuramente negli ultimi mesi sono cambiata molto. Sto crescendo e ci sono cose a cui sto prestando maggiore attenzione ma che prima di adesso non avevo mai preso in considerazione», ha dichiarato. «Ho cominciato a prendermi più cura del mio corpo. Assumo integratori e mi alleno. Rafforzo muscoli e ossa», ha spiegato.

Rihanna, che è legata sentimentalmente da più di due anni all'imprenditore saudita Hassan Jameel e che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori questa storia, ha fatto anche sapere che la sua relazione procede a gonfie vele. «Sì, va tutto bene, tengo molto alla mia privacy e voglio che la mia storia d'amore rimanga lontana dalle luci dei riflettori. Sta andando tutto alla grande e sono molto felice», ha confessato.