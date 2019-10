Flora Canto in lacrime per Enrico Brignano

ROMA - Flora Canto non è riuscita a trattenere le lacrime durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me" parlando del rapporto con il compagno Enrico Brignano.

La showgirl ha ripercorso alcuni dei momenti più divertenti e romantici della sua storia d'amore con l'attore romano. «Enrico viene da una famiglia di fruttivendoli di Dragona. Lui è cresciuto vicino Roma, a Ostia. Io sono un'amante della frutta e quando lui lo ha capito ha iniziato a corteggiarmi in questo modo. E una volta mi portava una cassetta di fichi, una volta di mandarini...», ha raccontato a Caterina Balivo. La 35enne ha poi rivelato che il loro primo incontro è avvenuto durante un provino a teatro e che lei fu anche scelta per la parte. «Noi ci siamo conosciuti in teatro perché lui stava facendo i provini per attrici e coriste. Un amico in comune mi chiese di fare il provino per Brignano e lo feci», ha spiegato. «Lui mi metteva soggezione, andai anche al provino con una fotocopia tutta accartocciata della mia foto perché stavo traslocando e avevo tutto negli scatoloni. Ma poi lui mi ha scelto», ha continuato.

Flora ha poi spiegato che fin da subito tra loro è nato un feeling particolare, ma che questo creò problemi a entrambi nel lavoro. «Noi avevamo una grandissima complicità, quando provavamo finivamo con le lacrime agli occhi per le risate. Diciamo che lì non ero amatissima, alle altre non ero molto simpatica per questo», ha confidato. Quando poi le è stato chiesto quando pensa che sposerà Enrico, visto che i due hanno già una figlia di 2 anni, Martina, la showgirl ha risposto: «Io sono all'antica, aspetto, aspetto, aspetto... è l'uomo che deve fare la richiesta, io sono proprio all'antica».