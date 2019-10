Eva Henger: «Ecco perché sono tornata a vivere in Ungheria»

Eva Henger è tornata a vivere in Ungheria già da qualche anno e ha portato con sé sia il marito Massimiliano Caroletti sia i suoi due figli, Riccardino, 23 anni, nato dal matrimonio con Riccardo Schicchi, e Jennifer, 10, frutto dell'amore con Caroletti. Oggi per la prima volta ha spiegato il motivo che l'ha spinta a trasferirsi in Europa dell'Est, nonostante vivere a Roma, dove comunque ha ancora una casa, le piacesse molto.

«Mi sono trasferita in Ungheria ma ho ancora la mia casa a Roma. Il mio lavoro mi portava spesso a Milano, ma non è una città in cui mi piacerebbe vivere. Dall'Ungheria siamo esattamente ad un'ora di volo da lì: lo stesso tempo che impegnavo per raggiungerla da Roma», ha fatto sapere in un'intervista al settimanale 'Lei'.

«Sono tornata qui perché mio padre stava male e infatti dopo tre mesi è morto. In quel periodo mio marito Massimiliano si è innamorato dell'Ungheria e mi ha chiesto di trasferirci qui per avere una vita più tranquilla», ha poi aggiunto.

Oggi Eva non ha nessun rimpianto, nonostante l'Italia sia sempre nel suo cuore e ci torni spesso sia per lavoro che per le vacanze. «Sono molto soddisfatta di questa scelta, anche perché così posso stare vicina a mia madre. Non è più giovincella e preferisco passare del tempo con lei invece che pentirmi di non averlo fatto», ha concluso.