Caterina Balivo ha un problema: «Non so condurre con i miei colleghi»

ROMA - Caterina Balivo ha rivelato di non essere capace di dividere il palcoscenico con altri presentatori e di preferire sempre lavorare da sola. La conduttrice ha anche raccontato di aver rifiutato alcuni programmi televisivi proprio a causa di questa sua difficoltà. «Il collega giusto per me? Nessuno. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri», ha dichiarato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grazia". «Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa's e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace. Ricordo che il direttore di rete di allora, Ilaria Dallatana, mi disse: 'Caterina è un handicap non saper dividere la scena'», ha confidato la 39enne partenopea.

La Balivo ha poi voluto ringraziare Alfonso Signorini perché alcuni anni fa lui fu l'unico a darle una mano in un momento difficile della sua carriera. «Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà è stato il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l'auto vorrei che mi chiamasse, correrei», ha affermato con un pizzico d'ironia.

Caterina ha infine rivelato di aver accettato di condurre anche programmi non adatti a lei pur di lavorare in prima serata, ma che oggi non farebbe più questo errore. Quando le è stato chiesto se c'è qualche trasmissione che non rifarebbe più, ha risposto: «Nel 2014, il talent show culinario Il più grande pasticciere. Per fortuna l'anno dopo sono riuscita a non condurlo più. Era un format non adatto a me. Da allora ho capito che è meglio scegliere sia il progetto sia l'orario di programmazione».