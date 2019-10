Kylie Jenner e Travis Scott uniti per la figlia

LOS ANGELES - Kylie Jenner sta mettendo da parte le sue differenze con Travis Scott per il bene di loro figlia. La reality star 22enne e il rapper si sono lasciati da poche settimane dopo due anni di relazione, ma alcune fonti hanno spiegato che tra loro non scorre cattivo sangue, visto che stanno provando a superare le loro difficoltà per essere dei buoni genitori per la piccola Stormi, nata 20 mesi fa dal loro amore.

Un insider ha fatto sapere: «Kylie sta molto bene dopo la fine della storia con Travis. E' felice e le cose nella sua vita stanno andando molto bene. Kylie e Travis si vogliono bene e condividono una bambina che li unirà per il resto delle loro vite. Si stanno comportando come due ottimi genitori. Stanno cercando di mettere da parte le loro differenze per poter essere una madre e un padre presenti ed equilibrati per la piccola».

Sembra che sia la Jenner che Travis, 28 anni, siano due persone molto 'passionali' e che le loro carriere piene di impegni abbiamo giocato un ruolo fondamentale nella fine del loro rapporto, visto che non riuscivano mai a passare abbastanza tempo insieme. La stessa fonte ha aggiunto a 'Us Weekly': «Hanno capito che la passione che provavano l'uno per l'altra era scemata e che era arrivato il momento di lasciarsi. Non c'è alcuna animosità, nessuna frizione o voglia di vendetta tra loro».