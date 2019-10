Federico Rossi: «Ecco come ho riconquistato Paola Di Benedetto»

ROMA - Federico Rossi ha rivelato come ha fatto a riconquistare Paola Di Benedetto dopo che lo scorso luglio la coppia si era detta addio lasciando di stucco i suoi numerosi sostenitori. Il cantante del duo 'Benji e Fede' è volato a Ibiza dall'ex Madre Natura con un 'anello di riconciliazione' nel tentativo di dimostrarle quanto tenesse a lei. «Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore», ha spiegato in un'intervista rilasciata al magazine 'Grazia'.

Paola ha accettato il regalo e da quel momento i due sono tornati a fare coppia fissa, concedendosi anche diverse vacanze insieme, come l'ultima, qualche giorno fa, in Marocco. Quando sta con Paola, Fede è infatti contagiato dalla sua grande positività e questo lo fa stare bene. «Paola trova sempre il lato positivo delle cose, è sorridente, rispettosa e fedele con le persone care. Mi dà forza anche nei momenti in cui tendo ad abbattermi», ha aggiunto nell'intervista.

Rossi non è però ancora pronto a prendersi delle responsabilità più grandi e di matrimonio e figli per ora non vuole neanche sentir parlare. «A 25 anni vedo tutto questo ancora lontano. Anche se non è questione di età, ma di responsabilità», ha puntualizzato. Infine ha rivelato che fu lui, ormai oltre un anno e mezzo fa, a fare il primo passo e che l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi lo fece aspettare due mesi prima di rispondere al suo primo messaggio. «Avevo scritto a Paola nella primavera del 2018, lei mi ha risposto due mesi dopo ed è iniziato tutto», ha concluso.