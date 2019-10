Francesca Fialdini, ecco com'è tornata ad avere la fede religiosa

ROMA - Francesca Fialdini ha rivelato di essersi riavvicinata molto alla fede dopo aver passato un Capodanno ad Assisi. «Mi hanno proposto di partecipare a un Capodanno ad Assisi, dopo tante insistenze ho detto di sì. Alla fine di quei tre giorni è successo qualcosa di straordinario: dietro la basilica c'è una bellissima terrazza, ho guardato il panorama e ad un certo punto è come se mi fossero arrivate tutte le risposte alle domande che mi stavo ponendo in quel momento», ha raccontato la conduttrice durante un'intervista con Caterina Balivo a "Vieni da me". «Mi sono sentita profondamente amata, guardata, ho iniziato a credere in Dio fortemente», ha aggiunto.

La 40enne è poi tornata a parlare del fidanzato, con cui non esclude la possibilità di fare un figlio, anche se il lavoro di entrambi li porta spesso a stare lontani. «La stazione è il nostro luogo simbolo: ci dobbiamo incrociare sempre un po' in giro per l'Italia», ha spiegato. «Va bene per fare dei figli? Chi può dirlo... Lui non vive a Roma. Ultimamente faccio Torino, Roma, Massa e un'altra città... Ma sono stata a Copenaghen per il mio compleanno, ero con il mio fidanzato», ha continuato.

Francesca ha infine commentato alcune immagini di quando era piccola e ha confidato di non essere stata una bambina molto tranquilla. «Sono sempre stata un maschiaccio. A volte ho menato, ero ingestibile: vestivo come un maschietto e mi comportavo come un maschietto. Avevo questo caratterino un po' ribelle, non mi piacevano le regole: non mi piacevano le gonnelline e cose così», ha concluso.