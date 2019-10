Daniele Dal Moro, ecco perché è finito in ospedale

ROMA - Daniele Dal Moro, che negli ultimi giorni aveva fatto preoccupare i suoi fan a causa di una prolungata assenza dai social, ha spiegato di essere finito in ospedale per alcuni problemi di salute. L'ex gieffino infatti è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dopo aver avuto un malore in palestra. «Scusate ragazzi se sono assente ma non sto bene. Portate pazienza, grazie per tutti i messaggi torno presto attivo», ha scritto il 29enne in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.

Daniele dopo gli accertamenti medici ha voluto rassicurare i suoi follower e ha fatto sapere di essersi sentito male a causa del forte stress accumulato nell'ultimo periodo. «Ragazzi, sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente a stress, allenamenti, poche ore di sonno, nervoso, ecc. Non sto molto bene in questo periodo», ha comunicato sempre tramite social. «Ma niente di grave c'è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo, promesso!», ha aggiunto.

Il personal trainer di origini venete già la scorsa estate era finito in ospedale dopo aver fatto un incidente in moto, dal quale era fortunatamente uscito illeso. «Solo un grande spavento. Ci ho quasi rimesso le penne, ma ho la pelle dura», aveva affermato con un pizzico d'ironia.