Giulia Salemi, frecciatina a Monte: «Non permetto a nessuno di farmi sentire sbagliata»

ROMA - Giulia Salemi ha mandato una frecciatina all'ex fidanzato Francesco Monte. La 26enne è tornata a parlare della relazione con l'ex tronista, finita in malo modo a giungo di quest'anno, e ha spiegato che non permette a nessuno di farla sentire una donna "sbagliata", rivelando così almeno in parte le ragioni che hanno portato all'addio con il 31enne tarantino.

«Non devo dimostrare niente agli altri e non voglio permettere a nessuno di farmi sentire sbagliata, se mi volete sono così. Ho capito che chi ti ama lo fa per quello che sei, nella vita ci si può migliorare, ma non si può tradire se stessi», ha spiegato in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi'.

Giulia non ha però intenzione di rinnegare quanto c'è stato tra lei e Francesco, perché comunque quel rapporto l'ha aiutata a crescere. «Ogni passaggio della vita, anche doloroso, è necessario se lo sai prendere come un'opportunità di crescita, nessuno potrà togliermi il sorriso e la voglia di leggerezza che non significa essere superficiali, ma trasmettere positività», ha aggiunto.

Nonostante la grande delusione, nel cuore della Salemi c'è ancora la voglia di vivere una grande storia d'amore. «Al Gf vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri. Sognavo l'amore, e l'ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo», ha concluso.