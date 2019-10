Filippo Bisciglia, ecco il vero motivo per cui ha pianto ad 'Amici' 

ROMA - Filippo Bisciglia durante l'ultima puntata di "Amici Celebrities" non è riuscito a trattenere le lacrime mentre cantava "Portami a ballare", canzone con cui Luca Barbarossa vinse il Festival di Sanremo nel 1992. Il conduttore subito dopo la sua esibizione aveva detto di essersi commosso per la madre senza però entrare nei particolari.

A spiegare il reale motivo delle lacrime di Filippo è stata così la stessa madre del 42enne romano in un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più". «Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili», ha raccontato la donna. «Ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene. Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo. Mio figlio Filippo, come l'altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita», ha aggiunto.

Bisciglia, che da piccolo ha dovuto combattere contro la sindrome di Perthes, malattia che incide sulle capacità motorie, non ha mai nascosto di essere molto legato alla sua famiglia e soprattutto alla mamma. «Abbiamo condiviso il dolore, e il testo di 'Portami a ballare' mi fa pensare anche al momento in cui lui ha cominciato a camminare, a ballare. E io dietro a lui, felice di vederlo aggredire il mondo», ha concluso.