Nancy Coppola: «Ho già perso 5 chili»

ROMA - Nancy Coppola, che solo una settima fa si è sottoposta a un bendaggio gastrico, ha parlato per la prima volta dell'intervento, fatto per perdere peso. "Mi sono operata da 8 giorni. Io, a parte i miei chili di troppo, ho un'ernia al disco. Ho fatto questo bendaggio per una questione di salute. Dopo le gravidanze, mettendo chili in più, mi si è infiammato il nervo sciatico. Ho cercato di fare diete, bere tisane», ha raccontato la cantate durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno. «Visto che faccio un lavoro che mi tiene fuori casa, ho deciso di operarmi su consiglio di un'amica. Quando arriverò al mio peso forma potrò rimuovere tutto», ha aggiunto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

La 33enne ha poi rivelato che i primi giorni dopo l'operazione sono stati molto dolorosi ma che in solo otto giorni ha perso ben 5 chili. «Avevo dei dolori forti allo stomaco nei primi quattro giorni di ricovero. Poi sono uscita e oggi posso dire che sono dimagrita 5 chili dopo 8 giorni», ha confidato.

L'artista partenopea aveva già spiegato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram i motivi che l'hanno spinta a fare il bendaggio gastrico. «La vita è imprevedibile. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi. Le cose cambiano, si vivono diversamente con il passar del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa... Oggi mi do una nuova occasione, una svolta... mi do un aiuto», aveva fatto sapere.