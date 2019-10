Lory Del Santo vuole una figlia a 61 anni: «Mi sento ancora in forma»

ROMA - Lory Del Santo vorrebbe una bambina. La showgirl a 61 anni è pronta a prendere una piccola in affido insieme al compagno Marco Cuculo, che di anni ne ha invece 27, e ha raccontato di questo progetto a 'Pomeriggio Cinque'. In studio con Marco ha spiegato di sentirsi perfettamente in grado di badare a una bambina e ha anche aggiunto che durante le sue tre gravidanze aveva sempre sperato che il fiocco fosse rosa, nonostante alla fine abbia avuto solo maschi.

«Io ho amato molto nella vita, ma ho ancora tanto amore da dare. Mi sento particolarmente in forma, non prendo nessuna medicina. Ho sempre desiderato di avere una bambina, questo da sempre. Invece ho avuto solo maschi. Quando sono nati, prima di conoscere il sesso, ho sempre sperato che fosse femmina. Se devo scegliere adesso, vorrei voler bene a una femminuccia», ha detto nel salotto tv di Barbara D'Urso. Marco Cuculo ha aggiunto: «Se ci fosse la possibilità di accogliere un bambino o una bambina che ha avuto delle disgrazie, io sono pronto a dargli il mio amore».

Alcuni degli altri ospiti si sono però scagliati contro Lory, che poco più di un anno fa ha vissuto il dramma del suicidio del figlio Loren e che nel 1991 ha perso il primogenito Conor, caduto da un grattacielo a New York, accusandola di stare facendo una scelta egoistica. Qualcuno in studio ha infatti sostenuto che 61 anni sarebbero l'età giusta per avere desideri diversi.

In sua difesa è quindi voluta intervenire la stessa D'Urso, che ha chiuso la trasmissione con un elogio dell'attrice: «Lory è perfettamente in grado di crescere un figlio. Quello di cui un bambino ha bisogno è qualcuno che sappia dargli l'amore che non ha o che non ha mai avuto».