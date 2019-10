Roberto Farnesi non si sposa: «Sono allergico al matrimonio»

ROMA - Roberto Farnesi, protagonista nella fiction Rai "Il Paradiso delle Signore", è tornato a parlare della sua vita sentimentale e ha rivelato di stare attraversando un periodo particolarmente felice. Nonostante questo non ha assolutamente intenzione di convolare a nozze con la compagna Lucya Belcastro. «Io al matrimonio sono un po' allergico quindi mantengo quella linea lì, ma un'ambizione grandissima che ho è quella di avere un figlio, un desiderio che ho... vediamo come andranno a finire le cose», ha dichiarato l'attore durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

Il 50enne, nonostante abbia 25 anni più della fidanzata, ha affermato che la differenza d'età non ha mai creato problemi nel loro rapporto perché Lucya è una persona molto matura. «Lei è una ragazza molto matura, coerente e seria. Ci sono uomini che amano l'imprevedibilità, io invece no. Le mie storie non sono mai durate più di due anni ma è ancora presto per trarre conclusioni di questo tipo», ha concluso.