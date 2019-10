Christina Aguilera, difficoltà fra lavoro e famiglia

LOS ANGELES - Christina Aguilera trova complesso gestire la sua carriera e fare anche la mamma. La cantante, che ha il figlio Max, 11 anni, nato dal matrimonio con l'ex Jordan Bratman, e la figlia Summer, 5, frutto dell'amore con l'attuale compagno Matthew Rutler, ha spiegato che sebbene le piaccia molto stare sul palco, oggi trova difficilissimo andare in tour perché le piace essere una mamma presente e leggere ogni sera una storia ai suoi bambini prima che si addormentino.

Ha detto: «Il palco è la mia casa. È sempre stata la mia casa. Ma andare in tour oggi è difficilissimo, non lo facevo da 10 anni. Mi sono detta, 'Come fanno le persone che hanno dei figli a fare questo? I piccoli hanno bisogno delle storie della buonanotte. Hanno bisogno di una routine'. Poter tornare a casa per andare a leggergli le storie significa tanto per me».

Christina, 38 anni, non vuole però lamentarsi della sua vita perché le piace sia la sua carriera sia il ruolo di madre. «Non mi posso lamentare. Sto facendo di nuovo quello che amo, ho il controllo della mia creatività. Questa è una grande libertà», ha aggiunto. La Aguilera ha anche portato i suoi figli in tour in Europa con lei durante la scorsa estate, prima di volare invece in Giappone per una vacanza in famiglia.