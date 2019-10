Jennifer Aniston non ha tempo per l'amore 

LOS ANGELES - Jennifer Aniston è troppo impegnata per avere tempo da dedicare alla sua vita sentimentale. L'attrice, che è tornata single dopo la fine del matrimonio con Justin Theroux, ha detto che al momento non ha la necessità di impegnarsi in una relazione perché preferisce concentrarsi sulla sua carriera.

La 50enne lancerà infatti a breve un nuova serie tv, "The Morning Show", sulla piattaforma Apple TV +. Quando le è stato chiesto se fosse soddisfatta della sua vita amorosa, ha risposto: «Sono molto impegnata, per ora sono concentrata sul mio lavoro e soprattutto sul lancio della serie The Morning Show. Sono indaffarata con la preparazione della prima stagione».

Jennifer ha anche rivelato che spesso i suoi amici provano a farle conoscere qualche potenziale partner, ma che a lei questo non piace affatto. Durante un'intervista con Howard Stern ha spiegato: «Non mi piace, lo odio, non amo che gli altri scelgano per me».