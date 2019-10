Victoria Beckham non teme la vecchiaia

LONDRA - Victoria Beckham ha spiegato di non voler cambiare nulla del suo aspetto fisico e ha anche ammesso di essere felice di stare invecchiando. La stilista si sente a suo agio con la propria immagine e ed è fiera degli anni che dimostra. L'ex Posh Spice ha quindi fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ricorrere all'aiuto del bisturi o delle punturine del medico estetico per sembrare più giovane.

Durante un'intervista su ITV ha detto: «Sto bene con me stessa e il fatto di stare invecchiando non è un problema. Non sto cercando di sembrare più giovane. Voglio solo avere un bell'aspetto per l'età che ho. Voglio sembrare in forma e bella ma senza ritocchini. Mi prendo cura di quello che ho, non voglio davvero cambiare nulla del mio aspetto fisico». «Sto bene così, mi piaccio e non mi dispiace sentire gli anni che passano. Tutti noi stiamo invecchiando, anche se non mi piace il termine invecchiare», ha aggiunto la 45enne.

Victoria in un precedente intervista aveva rivelato che lei e suo marito David Beckham si sottopongono a una beauty routine per tenere fresca e giovane la loro pelle. «Io e David ci prendiamo cura delle nostra pelle insieme. Entrambi a volte quando andiamo a dormire indossiamo le maschere di bellezza di Sarah Chapman», aveva raccontato. «Quando abbiamo tempo ci piace prenderci cura i noi stessi, sono cose che possono fare sia gli uomini che le donne di qualsiasi età», aveva aggiunto.