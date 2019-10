Manuela Arcuri è diventata zia

ROMA - Manuela Arcuri non sta più nella pelle. L'attrice è al settimo cielo dopo la nascita della sua prima nipotina, figlia del fratello Sergio Arcuri e della sua compagna Valentina Donazzolo. La piccola è venuta al mondo sabato 11 ottobre in un ospedale di Roma, il San Pietro Fatebenefratelli. Subito incontenibile l'eccitazione dell'attrice, che aveva più volte chiesto al fratello di regalarle la gioia di diventare zia e di regalare un cuginetto, o una cuginetta, a suo figlio Mattia.

Così è stata proprio l'interprete originaria di Latina a dare l'annuncio via social. Pubblicando una foto della neonata nella stanza della struttura ospedaliera di Roma Nord, dove si trova con la mamma, la 42enne ha scritto: «Benvenuta amore di zia!!».

Qualche ora dopo è stato Sergio a esprimere tutta la sua felicità per essere diventato padre. Accanto ad un post in cui appare la sua compagna con la bimba in braccio, il 44enne ha voluto pubblicamente esprimere tutto l'amore che prova nei confronti di Valentina. «Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l'amore della mia via... oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più... Ti amo Vale!», ha fatto sapere. La piccola si chiama Nicole, come aveva già anticipato proprio Sergio. «Ci piace molto e in più suona bene con il cognome», aveva fatto sapere qualche settimana fa.