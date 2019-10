Sara Tozzi ha deluso i suoi genitori

ROMA - Sara Tozzi ha spiegato il motivo che l'ha spinta ad abbandonare il trono di "Uomini e Donne". «All'inizio ero molto carica, ero contenta e l'ho vista come un'opportunità per dare una svolta dal punto di vista emotivo a questa situazione che comunque mi trascino da gennaio», ha dichiarato l'ex protagonista della trasmissione durante l'ultima puntata del programma di Maria De Filippi, andata in onda giovedì. «Penso di aver deluso i miei, quindi sento il bisogno di tornare a casa, voglio tornare alla mia vita e vedere quello che sarà«, ha aggiunto tra le lacrime 22enne. «Si sente che esce questo mio rancore, questa cosa non completamente risolta. Tendevo a respingere anche i gesti che la Sara che sono solitamente apprezza, anche in esterna facevo proprio fatica...», ha proseguito.

Dopo le parole della Tozzi, è voluta intervenire la stessa Maria De Filippi, che ha pienamente compreso e appoggiato la sua decisione di lasciare lo show. «Usciva da una storia importante, dove aveva sofferto molto. Questa settimana ha fatto le esterne e si è resa pienamente conto che non le può fare perché pensa ad altro, che non è sicuramente il ragazzo davanti a lei», ha concluso la conduttrice.