Jo Squillo in lacrime per la sorella Paola

Jo Squillo, ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane", ha parlato per la prima volta del rapporto profondo che la lega alla sorella gemella Paola. «Mia sorella è bellissima. È una bella storia la nostra, faccio molta fatica a parlarne. Fatica perché ho appena perso mamma e papà nel giro di un mese e mia sorella è tutta la mia famiglia. È una sorella gemella bellissima, che è la mia parte più carina, più bella, più simpatica e più allegra. Le voglio molto bene», ha raccontato la conduttrice durante l'intervista rilasciata nel programma di Raiuno.

«Siamo gemelle omozigote, nelle foto non riesco a capire chi sono io e chi è Paola. Il bello delle gemelle è che a volte cercano un'identità per dire io sono questa e io sono quella. È un rapporto speciale, doppio, senza nessun tipo di competizione», ha aggiunto la 57enne.

Jo ha poi rivelato che agli inizi della sua carriera spesso la sorella veniva scambiata per lei e per questo motivo ha poi cambiato look. «Paola ora ha cambiato look, non è stato facile per lei avere una sorella famosa, a volte ci scambiavano e lei diceva che era la sorella gemella, mentre io mi spacciavo per lei per non essere riconosciuta. Ora ha i capelli corti quindi ci differenziamo», ha concluso.